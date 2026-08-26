График движения поездов на МЦД-4 изменится 28–30 августа

График движения поездов на МЦД-4 изменится с 28 по 30 августа. В частности, на Нижегородском направлении увеличатся интервалы движения, а на участке Марьина Роща – Нижегородская поезда в обоих направлениях будут следовать по одному пути.

Большинство составов со стороны Железнодорожной будут следовать только до станции Нижегородская. На Калужском направлении интервалы между поездами частично увеличатся до 20 минут. Большинство поездов со стороны Апрелевки будут следовать по укороченным маршрутам до станций Минская, Белорусская, Марьина Роща или Площадь трех вокзалов.

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