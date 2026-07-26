Новости мира: автомобиль на скорости врезался в толпу в Берлине

Автомобиль на полной скорости въехал в толпу в Берлине во время массового уличного мероприятия. Инцидент произошел в районе парка Тиргартен. По последним данным, погибла женщина, не менее 16 человек получили ранения. В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, на месте работают экстренные службы.

Лесные пожары охватили Францию, Италию и Испанию. Пламя приближается к городам и знаменитым курортам. На Лазурном берегу и в других туристических районах объявлена массовая эвакуация, тысячи людей срочно покидают опасные зоны. Дороги забиты, спасатели работают в режиме чрезвычайной ситуации.

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