В Егорьевске проведут расследование после взрыва газа

В Подмосковье расследуют причины взрыва газа и пожара в Егорьевске. В результате инцидента погиб хозяин квартиры, травмы получили четыре человека, в том числе пожарный.

Спасатели эвакуировали из дома 28 человек, для жильцов организовали пункт временного размещения. Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, кто отвечает за газовое оборудование и как можно обезопасить себя в доме.

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