Два человека погибли из-за наезда авто на мероприятии Monster Truck в Колумбии

Как минимум два человека погибли, еще 37 получили ранения в результате наезда автомобиля на зрителей во время мероприятия Monster Truck 2026 в колумбийском департаменте Каука. Об этом сообщает Blu Radio со ссылкой на данные губернатора штата Октавио Гусмана.

По предварительной информации, женщина-водитель одного из участвующих внедорожников не справилась с управлением после выполнения маневра и на полной скорости врезалась в толпу.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подробности об их состоянии не уточняются.

