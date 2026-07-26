Возврат билетов на пригородные электрички в России упростят с 1 сентября. Теперь это можно будет сделать онлайн через мобильные приложения или на сайтах компаний-перевозчиков, сообщил Минтранс.

Условия возврата останутся такими же, как при сдаче билета в кассу. Полную стоимость можно вернуть, если до отправления поезда осталось больше двух часов. Если меньше, компенсируют половину цены билета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.