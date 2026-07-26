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26 июля, 13:30

Транспорт

Возврат билетов на пригородные электрички в России упростят с 1 сентября

Возврат билетов на пригородные электрички в России упростят с 1 сентября

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Возврат билетов на пригородные электрички в России упростят с 1 сентября. Теперь это можно будет сделать онлайн через мобильные приложения или на сайтах компаний-перевозчиков, сообщил Минтранс.

Условия возврата останутся такими же, как при сдаче билета в кассу. Полную стоимость можно вернуть, если до отправления поезда осталось больше двух часов. Если меньше, компенсируют половину цены билета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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