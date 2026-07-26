Российские военнослужащие продолжают наступление на северо-западном направлении после освобождения Константиновки. Украинские боевики уже выдавливаются с населенных пунктов, наши военнослужащие начали активные боевые действия на окраинах Алексеево-Дружковки.

Оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков ухудшается с каждым днем. Украинская пропаганда до сих пор не признала потерю Константиновки и пытается публиковать фейковые кадры, однако это не соответствует действительности. На этом участке отмечается серьезное продвижение, наносятся удары как с юго-востока, так и с востока.

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