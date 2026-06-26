Уникальные детали интерьера представили на выставке-продаже антиквариата в Москве

Жители столицы могут найти предметы царских времен на винтажном маркете на площади Революции, открывшемся в рамках проекта "Лето в Москве". Пространство состоит из уличной галереи под открытым небом и атмосферного интерьерного салона. В торговых шале коллекционеры демонстрируют уникальные вещи из прошлого. Среди них – английский фарфор, финское дизайнерское стекло, богемские вазы и антикварные кукольные миниатюры из Германии.

В интерьерной части площадки гости могут рассмотреть старинную мебель, серебро и хрусталь в обжитом пространстве, которое напоминает столовую или гостиную начала XX века.

Маркет работает до сентября.

О возможности винтажных вещей стать частью современного интерьера и историях, которые хранят предметы старины, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.