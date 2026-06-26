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26 июня, 23:45

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Фотовыставка о легендах спорта открылась на востоке Москвы

Фотовыставка о легендах спорта открылась на востоке Москвы

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Фотовыставка о легендах спорта открылась в Гольяновском парке на востоке Москвы. Инициатором проекта стал депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею Владислав Третьяк.

На выставке представлены около десятка фотографий именитых футболистов, хоккеистов и фигуристов. Также гости могут узнать о биографиях спортсменов и их достижениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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