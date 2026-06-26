Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июня

Более 50 тысяч человек посетят общегородской выпускной на ВДНХ. Среди них – свыше 43 тысяч выпускников и более 7 тысяч сопровождающих. Для гостей подготовили концерт, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия.

По прогнозам синоптиков, вечером 26 июня в Москве будет переменная облачность. Однако ночью будет пасмурно и прохладно – температура воздуха не превысит 15 градусов.

Обновленная школа № 285 в Южном Медведкове откроется 1 сентября. В здании прошла масштабная реконструкция. Раньше образовательное учреждение было рассчитано примерно на 800 учеников, а теперь оно сможет вмещать более 1 тысячи учащихся.

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