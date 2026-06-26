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Новости

26 июня, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июня

"Новости дня": робот вышел на уборку территории Белорусского вокзала

Рекордное количество выпускников соберет праздник на ВДНХ

"Новости дня": более 200 мероприятий пройдут в Москве в День молодежи

Специальности в сфере квантовых коммуникаций и ИИ появились в московских колледжах

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Обновленная школа № 285 в Южном Медведкове откроется 1 сентября

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Более 50 тысяч человек посетят общегородской выпускной на ВДНХ. Среди них – свыше 43 тысяч выпускников и более 7 тысяч сопровождающих. Для гостей подготовили концерт, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия.

По прогнозам синоптиков, вечером 26 июня в Москве будет переменная облачность. Однако ночью будет пасмурно и прохладно – температура воздуха не превысит 15 градусов.

Обновленная школа № 285 в Южном Медведкове откроется 1 сентября. В здании прошла масштабная реконструкция. Раньше образовательное учреждение было рассчитано примерно на 800 учеников, а теперь оно сможет вмещать более 1 тысячи учащихся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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