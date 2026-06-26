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Новости

26 июня, 17:30

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Уборочная электротехника начала работать на новых маршрутах в Москве

Уборочная электротехника начала работать на новых маршрутах в Москве

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Уборочная электротехника начала работать на новых маршрутах в Москве. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее такие машины использовались только в центральных районах столицы. Теперь они обслуживают Ленинский, Волгоградский и Рязанский проспекты, Краснопресненскую набережную, улицу 1905 года, территорию делового центра "Москва-Сити" и ТиНАО.

Электромашины отличаются компактностью, маневренностью и многофункциональностью. Благодаря полному приводу они могут работать круглый год, а низкий уровень шума позволяет использовать их в ночное время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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