26 июня, 15:15Мэр Москвы
Собянин: обновленное здание школы в Южном Медведкове откроется 1 сентября
Школа № 285 в Южном Медведкове на северо-востоке Москвы откроет свои двери для учеников после реконструкции 1 сентября. Здание осмотрел Сергей Собянин.
По словам мэра, специалисты обновили фасад и кровлю, заменили коммуникации, двери и окна. Теперь там появятся универсальные и специализированные кабинеты, а также учебные пространства с трансформируемыми перегородками, современная медиатека и лабораторно-исследовательский комплекс.
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