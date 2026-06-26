Собянин: обновленное здание школы в Южном Медведкове откроется 1 сентября

Школа № 285 в Южном Медведкове на северо-востоке Москвы откроет свои двери для учеников после реконструкции 1 сентября. Здание осмотрел Сергей Собянин.

По словам мэра, специалисты обновили фасад и кровлю, заменили коммуникации, двери и окна. Теперь там появятся универсальные и специализированные кабинеты, а также учебные пространства с трансформируемыми перегородками, современная медиатека и лабораторно-исследовательский комплекс.

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