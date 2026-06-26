РЖД запустили дополнительный поезд в Санкт-Петербург

РЖД запустили дополнительный поезд, а также увеличили количество вагонов в составы, следующие в Санкт-Петербург, в том числе из Москвы и обратно.

Это связано с традиционным праздником выпускников школ "Алые паруса". В этом году он пройдет 27 июня. В общей сложности на популярных маршрутах добавили более 3 200 мест. Приобрести билеты можно на сайте РЖД, в веб- и мобильном приложении.

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