Число направляющихся в Крым поездов сократилось

Число направляющихся в Крым поездов сокращается, сообщили перевозчики. Ежедневно будет ходить только 7 составов туда и обратно. Все поезда будут следовать только до Керчи. Дальше пассажиров повезут автобусы.

Москвичи, которым нужно уехать в ближайшие дни, смогут это сделать без изменения планов. Однако тем, кто купил билеты на более поздние даты, нужно будет подстроиться под новое расписание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.