25 ноября, 11:15Общество
Снегопад может стать уважительной причиной опоздания на работу
Снегопад может стать уважительной причиной опоздания на работу, если из-за непогоды возникли сложности с движением транспорта и оказался перекрыт единственный путь к офису. Об этом сообщили в Федерации независимых профсоюзов России.
Чтобы подтвердить причину опоздания, сотрудник может предоставить скриншоты оповещений экстренных служб, документы транспортных компаний о задержке или отмене рейсов, а также справки дорожных и коммунальных служб.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.