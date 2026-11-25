Снегопад может стать уважительной причиной опоздания на работу, если из-за непогоды возникли сложности с движением транспорта и оказался перекрыт единственный путь к офису. Об этом сообщили в Федерации независимых профсоюзов России.

Чтобы подтвердить причину опоздания, сотрудник может предоставить скриншоты оповещений экстренных служб, документы транспортных компаний о задержке или отмене рейсов, а также справки дорожных и коммунальных служб.

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