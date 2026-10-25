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25 октября, 17:40

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Масштабный фестиваль колледжей "Город профессий" стартовал в Москве

Масштабный фестиваль колледжей "Город профессий" стартовал в Москве

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Более 40 колледжей Москвы приняли участие в фестивале "Город профессий"

Тест-драйв будущей карьеры: в столице стартовал масштабный интерактивный фестиваль "Город профессий". Он продлится до 1 ноября. Для школьников подготовили более 300 мероприятий, которые пройдут на базе 43 колледжей Москвы. Юных горожан ждут мастер-классы, профориентационные квесты и лекции, а также общение с преподавателями и будущими работодателями.

Ведущие Москвы онлайн Полина Ермолаева и Татьяна Сальникова решили отправиться на площадки фестиваля, чтобы на себе проверить, каково это – быть медиком или айтишником.

В медицинском колледже № 7 Полина Ермолаева погрузилась в работу "Центра здоровья". Здесь в формате квеста участники учились обрабатывать раны, делать уколы, проводить реанимационные действия и искусственную вентиляцию легких, а также расшифровывать рентгеновские снимки и пеленать младенцев.

А Татьяна Сальникова побывала в колледже автоматизации и информационных технологий № 20. Гости площадки перенеслись в 2054 год и стали работниками космодрома.

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