Саммит "Россия – Африка" приведет к перекрытиям в центре Москвы

В центре Москвы ограничат движение с 27 по 29 октября из-за саммита "Россия – Африка". Во вторник, 27 октября, с 11:00 перекрытия затронут Родчельскую и Мантулинскую улицы, улицу 1905 года и Краснопресненскую набережную.

В среду, 28 октября, ограничения начнут действовать с 10:00, а 29 октября с 08:00. Они коснутся Тверской, Моховой, Петровки, Ильинки, Варварки и других улиц центра. Во все три дня ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

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