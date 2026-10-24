Российский флаг развернули на вершине Килиманджаро в честь саммита "Россия – Африка"

На вершине Килиманджаро подняли российский триколор в честь саммита "Россия – Африка", который пройдет в Москве.

Восхождение на высочайшую точку Африки совершили команды представительства Россотрудничества в Танзании, Федерации альпинизма России и местных гидов. Российские инструкторы также провели для танзанийцев обучение по оказанию доврачебной и психологической помощи туристам и альпинистам в высокогорье.

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