24 октября, 16:30Общество
Российский флаг развернули на вершине Килиманджаро в честь саммита "Россия – Африка"
На вершине Килиманджаро подняли российский триколор в честь саммита "Россия – Африка", который пройдет в Москве.
Восхождение на высочайшую точку Африки совершили команды представительства Россотрудничества в Танзании, Федерации альпинизма России и местных гидов. Российские инструкторы также провели для танзанийцев обучение по оказанию доврачебной и психологической помощи туристам и альпинистам в высокогорье.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.