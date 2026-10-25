На ВДНХ москвичи попробовали себя в роли спасателей

На ВДНХ прошел фестиваль, где посетители могли попробовать себя в роли спасателей. В Музее городского хозяйства Москвы гости примерили экипировку пожарных, поднялись на высоту 28 метров на подъемнике "Спайдер" и увидели, как специалисты извлекают водителя из автомобиля после ДТП.

Участников также научили оказывать первую помощь при тяжелых травмах, проводить реанимацию и правильно транспортировать пострадавших.

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