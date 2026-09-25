Собянин: в Москве растет производство передовых лекарств и медматериалов

В Москве увеличивается производство передовых лекарств и медицинских материалов. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

В первом полугодии выпуск препаратов для лечения заболеваний органов дыхания вырос почти на 30%, лекарств для нервной системы – на 9%, а препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, – более чем на 22%.

По словам мэра, столица поддерживает производителей налоговыми льготами, финансовыми инструментами и инфраструктурой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.