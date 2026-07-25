В Москве задержали блогера, опрокинувшего байдарку с ребенком

Московского блогера, который опрокинул байдарку с ребенком в Калининграде, задержали. Об этом сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По версии следствия, 29 июня блогер управлял арендованной лодкой. Стремясь впечатлить своих пассажирок, он сделал резкий маневр на большой скорости рядом с байдарками, на которых тренировались ученики местной спортивной школы. В результате лодка перевернулась и ребенок оказался в воде. После этого блогер быстро скрылся.

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