Новости мира: число погибших от Эболы в Африке превысило 1 тысячу человек

Число погибших от Эболы в Африке, по официальным данным, превысило 1 тысячу человек, а заболевших уже 2,5 тысячи. При этом, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что реально эти цифры могут быть в два раза больше. Больше всего погибших зарегистрировано в Демократической Республике Конго, еще несколько смертельных случаев подтверждены в соседней Уганде. Всего зафиксировано почти 2,5 тысячи случаев заражения. Медики продолжают бороться с распространением опасного вируса и усиливают меры санитарного контроля.

В Турции перевернулся пассажирский автобус. Авария произошла в городе Кырыккале. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой после дождя дороге. Автобус съехал с трассы и врезался в дорожное ограждение. В салоне находились 42 человека. Почти у всех травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших только местные жители. Людей доставили в больницы. Причины выясняются.

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