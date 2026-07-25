Новости мира: Трамп провел прием ассоциации журналистов

Президент США Дональд Трамп провел прием ассоциации журналистов. Ранее его визит перенесли из-за попытки покушения. Прием прошел при усиленных мерах безопасности. На месте находились сотни сотрудников спецслужб и бойцы Национальной гвардии. Расположенные рядом улицы были перекрыты. Во время выступления Трамп заявил, что раздумывает над предложением надевать пуленепробиваемый жилет.

Аномальная жара продолжается в странах Европы. В Венгрии значительно снизился уровень воды в Дунае. Обмеление реки уже повлияло на судоходство и проведение туристических круизов. Некоторые крупные теплоходы с сотнями пассажиров не смогли продолжить движение. Жара оказала влияние и на сельское хозяйство. Плоды засыхают прямо на ветках, а прогнозируемые потери от продажи зерна достигают двух миллиардов евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.