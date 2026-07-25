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25 июля, 07:30

Политика

Новости мира: Трамп провел прием ассоциации журналистов

Новости мира: Трамп провел прием ассоциации журналистов

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Президент США Дональд Трамп провел прием ассоциации журналистов. Ранее его визит перенесли из-за попытки покушения. Прием прошел при усиленных мерах безопасности. На месте находились сотни сотрудников спецслужб и бойцы Национальной гвардии. Расположенные рядом улицы были перекрыты. Во время выступления Трамп заявил, что раздумывает над предложением надевать пуленепробиваемый жилет.

Аномальная жара продолжается в странах Европы. В Венгрии значительно снизился уровень воды в Дунае. Обмеление реки уже повлияло на судоходство и проведение туристических круизов. Некоторые крупные теплоходы с сотнями пассажиров не смогли продолжить движение. Жара оказала влияние и на сельское хозяйство. Плоды засыхают прямо на ветках, а прогнозируемые потери от продажи зерна достигают двух миллиардов евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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