Московские театры подготовили спектакли к 205-летию со дня рождения Федора Достоевского. В мастерской Петра Фоменко представили постановку "Село Степанчиково и его обитатели" по одноименной повести писателя. Это одно из ранних произведений автора, в котором уже прослеживаются черты его будущих романов.

Театр "Школа драматического искусства" подготовил спектакль "Белые ночи". Постановка рассказывает о двух одиноких людях, несбывшихся мечтах и счастье.

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