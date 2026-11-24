За нарушение правил содержания общего имущества при украшении двора могут выписать штраф от 400 до 5 000 рублей. Об этом рассказал юрист, общественный деятель Сергей Багян.

Если при оформлении территории нарушить требования пожарной безопасности, штраф будет больше. В случае пожара и причинения ущерба может наступить гражданско-правовая ответственность. Если пострадают люди, возможна уголовная ответственность.

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