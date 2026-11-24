Рестораны стали приглашать на дегустации обычных сотрудников, а не блогеров. Уборщики, охранники и курьеры пробуют блюда из меню и делятся впечатлениями в коротких роликах в соцсетях.

Новый формат продвижения позволяет заведениям экономить на рекламе. По словам управляющего одного из рестобаров Всеволода Попова, после публикации таких видео к ним стало приходить больше гостей.

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