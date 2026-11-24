Ученица 11-го класса московской школы Софья Потякина создала приложение, с помощью которого родители могут заказать сопровождение ребенка до школы. Сервис позволяет выбрать сопровождающего, указать маршрут и время, а также следить за передвижением ребенка.

Будущие сопровождающие проходят собеседование, проверку документов и инструктаж. Перед началом работы они также знакомятся с семьей. Родители могут получать фотоотчеты о том, что ребенок добрался до нужного места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.