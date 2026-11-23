Резкое похолодание может негативно повлиять на состояние сосудов, в частности вызвать скачки артериального давления и спазмы коронарных сосудов, предупредила кардиолог Вероника Ростороцкая. Врачи рекомендуют следить за давлением, обращать внимание на тревожные симптомы и одеваться по погоде.

В Москве и области ожидаются сильные снегопады и метель из-за балканского циклона "Вилка". По прогнозам синоптиков, снежный покров в столице может достигнуть 7–15 сантиметров, а ветер усилится до 17 метров в секунду. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.