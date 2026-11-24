Банк России предложил изменить порядок расчета тарифов ОСАГО. Нижнюю границу базовой ставки хотят снизить до 1 рубля, а верхнюю – повысить.

Пересмотреть тарифы регулятор решил из-за роста расходов страховых компаний. Средняя выплата по ОСАГО в этом году увеличилась до 128 тысяч рублей. Кроме того, из-за изменения правил расчета стоимости ремонта ЦБ ожидает ее дальнейшего роста еще на 10%.

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