Температура в центре Москвы поднялась до 10 градусов, в других районах – до 9. Прохладнее всего на севере и юго-западе столицы, где воздух прогрелся до 8 градусов.

В субботу, 24 октября, температура в Москве может обновить рекорд 103-летней давности. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется почти до 15 градусов, что на 9 градусов выше климатической нормы. Осадков не ожидается.

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