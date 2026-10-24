Студенты московского колледжа спроектировали и создали гоночный болид

Студенты Московского технологического колледжа имени Лихачева спроектировали и собрали гоночный болид. Изначально машину планировали сделать макетом, но в процессе работы решили превратить ее в действующий автомобиль.

Болид уже испытали на трассе. Первым пилотом стала специалист учебно-производственного комплекса колледжа Надежда Зарубина. По ее словам, заезд прошел успешно и безопасно.

Пока автомобиль остается прототипом, которому предстоит доработка. Обслуживать его также будут студенты колледжа. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.