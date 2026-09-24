Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

На будущей Бирюлевской линии метро начали строительство девятой из десяти станций – "Москворечье". Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, район Москворечье-Сабурово станет более доступным с транспортной точки зрения. Он расположен между руслом Москвы-реки, железнодорожными путями и автомагистралями. Метро усилит транспортный каркас не только района, но всего юга столицы.

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