Ставки по "Семейной ипотеке" в России с 1 октября составят от 2 до 12% в зависимости от количества детей. Об этом сообщил Минфин.

Самые выгодные условия займа будут у семей с пятью и более детьми, где хотя бы одному ребенку меньше 7 лет. Для них ставка составит 2% годовых, а максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. Исключение составят четыре столичных региона – Москва, Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская области. Там для таких семей максимальная сумма кредита будет 18 миллионов рублей, а ставка составит 4% годовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.