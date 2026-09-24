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24 сентября, 18:15

Экономика

Ставки по "Семейной ипотеке" в России с 1 октября составят от 2 до 12%

Ставки по "Семейной ипотеке" в России с 1 октября составят от 2 до 12%

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Ставки по "Семейной ипотеке" в России с 1 октября составят от 2 до 12% в зависимости от количества детей. Об этом сообщил Минфин.

Самые выгодные условия займа будут у семей с пятью и более детьми, где хотя бы одному ребенку меньше 7 лет. Для них ставка составит 2% годовых, а максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. Исключение составят четыре столичных региона – Москва, Санкт-Петербург, а также Московская и Ленинградская области. Там для таких семей максимальная сумма кредита будет 18 миллионов рублей, а ставка составит 4% годовых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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