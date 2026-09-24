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24 сентября, 07:30

Экономика

Минимальный платеж по кредитке может привести к многолетней финансовой нагрузке

Минимальный платеж по кредитке может привести к многолетней финансовой нагрузке

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Минимальный платеж по кредитной карте может привести к многолетней финансовой нагрузке. Об этом предупредили в колледже мировой экономики и передовых технологий. Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, как правильно погашать задолженность.

По его словам, льготный период по кредитным картам в разных банках составляет от 2 до 6 месяцев, чаще всего 3 или 4. Если вернуть всю сумму за это время, банк не начислит проценты. При этом средняя ставка по кредитным картам сейчас достигает 50% годовых, а минимальный платеж составляет 3–5% от долга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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