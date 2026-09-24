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24 сентября, 07:00

Общество

Физику могут сделать обязательной для поступления на 37 вузовских специальностей в России

Физику могут сделать обязательной для поступления на 37 вузовских специальностей в России

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Минобрнауки России предложило сделать физику обязательным экзаменом для поступления на 37 вузовских специальностей. Сейчас в списке 29 программ. Если документ одобрят, изменения вступят в силу в марте следующего года.

Новые требования затронут, в частности, машиностроение, прикладную механику, автоматизацию производств, мехатронику и робототехнику специального назначения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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