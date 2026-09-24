Физику могут сделать обязательной для поступления на 37 вузовских специальностей в России

Минобрнауки России предложило сделать физику обязательным экзаменом для поступления на 37 вузовских специальностей. Сейчас в списке 29 программ. Если документ одобрят, изменения вступят в силу в марте следующего года.

Новые требования затронут, в частности, машиностроение, прикладную механику, автоматизацию производств, мехатронику и робототехнику специального назначения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.