24 сентября, 07:00Город
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зиме
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зиме и набирать необходимый вес. С начала месяца специалисты запустили традиционную зажировку, увеличив количество еды для пушистого хищника.
Пока Тимофей отъедается в вольере, бренд IKEA подготовил релиз его игрушечной копии. В октябре мягкая игрушка в образе недовольного манула появится в продаже у этого производителя. Ее ориентировочная стоимость составит 1 150 рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.