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24 сентября, 07:00

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Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зиме

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зиме

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Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зиме и набирать необходимый вес. С начала месяца специалисты запустили традиционную зажировку, увеличив количество еды для пушистого хищника.

Пока Тимофей отъедается в вольере, бренд IKEA подготовил релиз его игрушечной копии. В октябре мягкая игрушка в образе недовольного манула появится в продаже у этого производителя. Ее ориентировочная стоимость составит 1 150 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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