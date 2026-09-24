Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к зиме и набирать необходимый вес. С начала месяца специалисты запустили традиционную зажировку, увеличив количество еды для пушистого хищника.

Пока Тимофей отъедается в вольере, бренд IKEA подготовил релиз его игрушечной копии. В октябре мягкая игрушка в образе недовольного манула появится в продаже у этого производителя. Ее ориентировочная стоимость составит 1 150 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.