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24 сентября, 08:00

Туризм

Апартаменты заняли 30% от общего объема бронирований у российских туристов

Апартаменты заняли 30% от общего объема бронирований у российских туристов

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Апартаменты становятся все популярнее среди российских туристов. С прошлого лета их доля в общем объеме бронирований выросла с 23 до 30%. При этом количество таких объектов в стране увеличилось в 1,5 раза.

Главное преимущество такого размещения, по словам экспертов, это цена. В среднем ночь в апартаментах стоит 5,5 тысячи рублей, в трехзвездочной гостинице 6,5 тысячи, а в четырехзвездочной около 10 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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