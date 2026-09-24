Экскурсии по инновационным заводам Москвы проведут в октябре в рамках месяца московской промышленности. Жители смогут посетить предприятия столицы и узнать больше об их работе.

В программу также вошли лекции, хакатон "Открой#Моспром", день карьеры и Московский инвестиционно-промышленный форум.

Сейчас в Москве работает почти 5 тысяч промышленных предприятий. Они выпускают технику, лекарства, медицинское оборудование и другую продукцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.