24 сентября, 07:45Экономика
Экскурсии по инновационным заводам Москвы проведут в октябре
Экскурсии по инновационным заводам Москвы проведут в октябре в рамках месяца московской промышленности. Жители смогут посетить предприятия столицы и узнать больше об их работе.
В программу также вошли лекции, хакатон "Открой#Моспром", день карьеры и Московский инвестиционно-промышленный форум.
Сейчас в Москве работает почти 5 тысяч промышленных предприятий. Они выпускают технику, лекарства, медицинское оборудование и другую продукцию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.