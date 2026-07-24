24 июля, 21:45Общество
В Москве ветерану СВО передали автомобиль в рамках благотворительной инициативы
В Москве ветерану специальной военной операции (СВО) Дмитрию Курскому подарили автомобиль. Машину передали в рамках благотворительной инициативы, запущенной во время юбилейного концерта Дениса Майданова.
В церемонии вручения приняли участие певец и генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Концерт "Я голосую за жизнь" прошел в Кремлевском Дворце и собрал тысячи зрителей.
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