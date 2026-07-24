24 июля, 15:35Мэр Москвы
Собянин: в Ново-Переделкине началась реставрация дачи Александра Левенсона
В Ново-Переделкине начали реставрировать дачу книгоиздателя Александра Левенсона. О работах, которые там проведут, рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.
Это памятник модерна и единственное сохранившееся деревянное здание, над которым работал архитектор Федор Шехтель. Специалисты расчистят поверхности стен от старой краски и лаковых покрытий, обработают их защитными составами, приведут в порядок кирпичную кладку цоколя и заменят паклю на бревенчатом срубе.
Отдельное внимание уделят росписи на наличниках и флюгеру. В здании планируют разместить музей, посвященный творчеству Шехтеля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.