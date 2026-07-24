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24 июля, 15:15

Транспорт

Путин поднялся в кабину нового самолета МС-21-310

Путин поднялся в кабину нового самолета МС-21-310

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Владимир Путин на заводе "Яковлев" в Иркутске поднялся в кабину нового пассажирского самолета МС-21-310. Это первый лайнер, полностью оснащенный российскими комплектующими и системами.

Сейчас на предприятии собирают 18 таких самолетов, которые впоследствии передадут "Аэрофлоту". Кроме того, глава государства осмотрел учебно-боевой самолет Як-130М, который месяц назад совершил первый полет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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