Транспортный коллапс произошел в бразильском Сан-Паулу из-за пожара в вагоне поезда

Транспортный коллапс произошел в бразильском Сан-Паулу. В одном из пригородных поездов случилось короткое замыкание, после чего вспыхнул вагон. Из-за аварии движение сразу на трех линиях пришлось остановить. Пассажиров экстренно эвакуировали прямо на железнодорожные пути.

По данным местных властей, никто не пострадал. Сейчас движение восстановлено, а причины происшествия выясняют специалисты.

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