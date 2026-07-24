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Новости

24 июля, 07:45

Регионы

Новости регионов: смерч образовался над Черным морем у побережья Анапы

Новости регионов: смерч образовался над Черным морем у побережья Анапы

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Смерч образовался в море недалеко от Анапы. Над Черным морем периодически возникают такие воронки, но они быстро распадаются, не доходя до берега. Несмотря на пугающее природное явление, отдыхающие не покинули пляж.

Тысячи россиян застряли на пути к Байкалу. Затор образовался на переправе МРС – Ольхон. Причиной стала нехватка паромов. Люди стоят в многокилометровой пробке уже несколько дней.

Танец двух китов сняли туристы у Курильских островов. Во время морской прогулки путешественники заметили морских гигантов, которые выпрыгивали из воды и выпускали высокие фонтаны. Видео быстро разлетелось по соцсетям.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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