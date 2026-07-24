Apple готовит функцию блокировки iPhone за долги по рассрочке

Apple добавит функцию удаленной блокировки iPhone, купленных в рассрочку. Как сообщают СМИ, ссылки на эту функцию нашли в коде свежего обновления системы.

Если покупатель перестанет вносить платежи, смартфон переведут в ограниченный режим. Пользователь не сможет звонить, отправлять сообщения и пользоваться App Store.

Полностью разблокировать устройство можно будет только после погашения задолженности. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.