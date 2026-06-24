Собянин: в "Сколково" открылся новый комплекс онкобольницы № 62

В "Сколково" 29 июня начнет работу новый комплекс Московской городской онкологической больницы № 62. В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Комплекс состоит из двух корпусов. Шестиэтажный амбулаторно стационарный корпус рассчитан на 500 коек, а операционно реанимационный корпус включает операционные, реанимацию, стационар кратковременного пребывания, лаборатории и аптеку.

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