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24 июня, 17:15

Мэр Москвы

Собянин: в "Сколково" открылся новый комплекс онкобольницы № 62

Собянин: в "Сколково" открылся новый комплекс онкобольницы № 62

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В "Сколково" 29 июня начнет работу новый комплекс Московской городской онкологической больницы № 62. В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Комплекс состоит из двух корпусов. Шестиэтажный амбулаторно стационарный корпус рассчитан на 500 коек, а операционно реанимационный корпус включает операционные, реанимацию, стационар кратковременного пребывания, лаборатории и аптеку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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