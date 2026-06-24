Арт-павильон "Дом финансовой грамотности" начал работать в рамках проекта "Лето в Москве"

В рамках проекта "Лето в Москве" начал работать арт-павильон "Дом финансовой грамотности". Он рассчитан на горожан любого возраста. Для них подготовили активности с дополнительной реальностью, VR-тренажеры, тач-панели с разнообразными играми, викторинами, тестами, а также калькуляторами, с помощью которых можно рассчитать, например, размер финансовой подушки безопасности.

Также в арт-павильоне расскажут, как защититься от телефонного мошенничества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.