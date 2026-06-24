Эксперт предложил нормировать отпуск топлива на АЗС для стабилизации ситуации

Для стабилизации ситуации с топливом необходимо нормировать объемы отпуска на некоторых АЗС. Альтернативой может стать повышение цен на бензин и дизель, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Он также отметил, что важно сделать паузу, чтобы избежать ажиотажного спроса. По его словам, стремление закупать топливо впрок не всегда является рациональным.

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