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24 июня, 12:15

Экономика

Эксперт предложил нормировать отпуск топлива на АЗС для стабилизации ситуации

Эксперт предложил нормировать отпуск топлива на АЗС для стабилизации ситуации

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Для стабилизации ситуации с топливом необходимо нормировать объемы отпуска на некоторых АЗС. Альтернативой может стать повышение цен на бензин и дизель, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Он также отметил, что важно сделать паузу, чтобы избежать ажиотажного спроса. По его словам, стремление закупать топливо впрок не всегда является рациональным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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