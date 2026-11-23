В Москве запустили сервис по поиску сопровождающих для школьников с первого по пятый класс. Идею предложила старшеклассница, которая заметила, что многие ее знакомые провожают детей младшего возраста. Родители помогли разработать приложение и решить юридические вопросы.

Чтобы стать сопровождающим, необходимо оформить самозанятость, пройти собеседование, обучение и тестирование. Также требуется согласие родителей ребенка. Первый маршрут взрослые проходят вместе с сопровождающим, а затем могут отслеживать передвижение школьника по геолокации и получать фотоотчет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.