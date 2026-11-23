Компания "Автодор" призвала москвичей отложить дальние поездки на машинах 24 и 25 ноября. Причиной стала непогода – в Москве и области ожидаются снегопад и метель. По прогнозу синоптиков, ветер усилится до 17 метров в секунду.

Во вторник, 24-го числа, снег начнется примерно в 09:00–10:00 и будет усиливаться в течение дня. Во второй его половине ожидаются сильные снегопады и метель, а к вечеру высота снежного покрова достигнет 5–7 сантиметров.

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