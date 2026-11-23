Актера Никиту Джигурду госпитализировали с инфарктом. Из дома артиста увезла скорая помощь. Об этом сообщила супруга Джигурды, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина.

Друг артиста, журналист и продюсер Илья Саглиани сообщил, что состояние Джигурды стабильное. По его словам, за несколько дней до госпитализации у артиста несколько раз повышалось давление во время поездки в Екатеринбург.

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