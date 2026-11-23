Экологи предупредили, что вместе с живой новогодней елкой в квартиру могут попасть насекомые и пауки. Вредители, в том числе тля, паутинные клещи и короеды, обычно прячутся в трещинах коры и почках. При комнатной температуре они просыпаются и могут распространяться по квартире.

Специалисты рекомендуют встряхнуть дерево перед тем, как занести его в дом, и внимательно осмотреть ствол и ветки, особенно в нижней части. Также эксперты советуют на время оставить елку на балконе, чтобы насекомые могли проявить себя вне жилых помещений.

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